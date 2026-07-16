Из Рязанской области в Беларусь отправили почти тысячу тонн сои

С начала 2026 года из Рязанской области в Республику Беларусь экспортировали 911 тонн продовольственной сои. В Россельхознадзоре отметили, что продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям Республики Беларусь. Для экспорта ведомство оформило 16 фитосанитарных сертификатов.

С начала 2026 года из Рязанской области в Республику Беларусь экспортировали 911 тонн продовольственной сои. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Перед отправкой инспекторы ведомства отобрали образцы продукции и направили их на исследование в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В Россельхознадзоре отметили, что продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям Республики Беларусь.

Для экспорта ведомство оформило 16 фитосанитарных сертификатов.