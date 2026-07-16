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Дзюдоистка из Рязани взяла серебро на Кубке Европы в Венгрии
Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова завоевала серебряную медаль Кубка Европы среди юниоров и юниорок до 21 года. Рязанскую область на соревнованиях представляли две воспитанницы СШОР «Комета». В весовой категории до 78 кг Кристина Коновалова, выступающая за сборную России, заняла второе место и впервые завоевала серебро Кубка Европы. Еще одна рязанская спортсменка Александра Шестопалова выступила в категории до 63 кг. В соревнованиях среди 33 дзюдоисток она заняла пятое место, остановившись в шаге от медали.

Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова завоевала серебряную медаль Кубка Европы среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования прошли 11-12 июля в венгерском городе Пакш, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области.

В турнире приняли участие 377 спортсменов из 35 стран пяти континентов. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 25 медалей — 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Рязанскую область на соревнованиях представляли две воспитанницы СШОР «Комета». В весовой категории до 78 кг Кристина Коновалова, выступающая за сборную России, заняла второе место и впервые завоевала серебро Кубка Европы.

Еще одна рязанская спортсменка Александра Шестопалова выступила в категории до 63 кг. В соревнованиях среди 33 дзюдоисток она заняла пятое место, остановившись в шаге от медали.

Фото: Минспорт Рязанской области.