Два человека погибли в аварии в Подмосковье
Авария произошла на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». По данным полиции, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». Водитель легковушки и один пассажир скончались, еще один человек госпитализирован. На месте работают оперативники.
Два человека погибли в аварии в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного УМВД.
Авария произошла на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». По данным полиции, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном».
Водитель легковушки и один пассажир скончались, еще один человек госпитализирован.
На месте работают оперативники.