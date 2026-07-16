Два человека погибли в аварии в Подмосковье

Авария произошла на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». По данным полиции, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». Водитель легковушки и один пассажир скончались, еще один человек госпитализирован. На месте работают оперативники.