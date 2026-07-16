ЦБ поднял курс доллара выше 78 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 17 июля. Официальный курс доллара вырос на 36 копеек и составил 78,32 рубля. Курс евро увеличился на 42 копейки — до 89,33 рубля. Курс юаня остался практически без изменений и составил 11,51 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 17 июля.

Официальный курс доллара вырос на 36 копеек и составил 78,32 рубля. Курс евро увеличился на 42 копейки — до 89,33 рубля. Курс юаня остался практически без изменений и составил 11,51 рубля.

По официальному курсу ЦБ проводятся расчеты по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и отдельным биржевым контрактам.