Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
19°
Птн, 17
20°
Сбт, 18
23°
ЦБ USD 77.96 0.47 16/07
ЦБ EUR 88.91 0.38 16/07
Нал. USD 79.51 / 79.60 16/07 15:28
Нал. EUR 92.61 / 92.65 16/07 15:28
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 325
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 686
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 582
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 093
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Аналитик заявил, что операторы не смогут сдерживать цены на интернет в России
Рост стоимости оборудования и зарплат неизбежно отразится на тарифах на интернет, которые операторы не смогут продолжать сдерживать. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что стоимость домашнего интернета в России растет, хотя и с отставанием от реальной инфляции, что негативно сказывается на телекоммуникационной отрасли. По его словам, тарифы будут меняться в зависимости от региона, учитывая стоимость оборудования, оптики, электричества и зарплат. Ожидается, что к концу года подорожание составит около 20%, но изменения не коснутся всех регионов одновременно. Муртазин также подчеркнул, что обещания чиновников о сдерживании цен являются популизмом и ситуация в телекоммуникациях остается критической.

Рост стоимости оборудования и зарплат неизбежно отразится на тарифах на интернет, которые операторы не смогут продолжать сдерживать. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что на фоне этих изменений стоимость домашнего интернета в России растет, хотя и с отставанием от реальной инфляции, что негативно сказывается на состоянии телекоммуникационной отрасли. Об этом пишет НСН.

По словам Муртазина, тарифы будут меняться в зависимости от региона, учитывая такие факторы, как стоимость оборудования, оптики, электричества и зарплат. Ожидается, что в среднем к концу года подорожание составит около 20%. Однако это не коснется всех регионов, так как изменения происходят не одновременно.

Аналитик отметил, что обещания чиновников о сдерживании цен являются популизмом. Он подчеркнул, что ситуация в телекоммуникациях остается критической: «Телеком живет без денег, сети сыплются. Нельзя говорить о дальнейшем сдерживании цен. По итогам года также будет рост, но этого все равно недостаточно».

В первом полугодии 2026 года тарифы на домашний интернет увеличились на 8-10% по сравнению с концом прошлого года. Например, «Ростелеком» поднял часть тарифов на 60 рублей, а «Эр-Телеком Холдинг» — на 100 рублей. Темпы роста расценок в 2026 году также ускорились по сравнению с предыдущим годом.