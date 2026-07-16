Аналитик заявил, что операторы не смогут сдерживать цены на интернет в России

Рост стоимости оборудования и зарплат неизбежно отразится на тарифах на интернет, которые операторы не смогут продолжать сдерживать. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что стоимость домашнего интернета в России растет, хотя и с отставанием от реальной инфляции, что негативно сказывается на телекоммуникационной отрасли. По его словам, тарифы будут меняться в зависимости от региона, учитывая стоимость оборудования, оптики, электричества и зарплат. Ожидается, что к концу года подорожание составит около 20%, но изменения не коснутся всех регионов одновременно. Муртазин также подчеркнул, что обещания чиновников о сдерживании цен являются популизмом и ситуация в телекоммуникациях остается критической.

Рост стоимости оборудования и зарплат неизбежно отразится на тарифах на интернет, которые операторы не смогут продолжать сдерживать. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что на фоне этих изменений стоимость домашнего интернета в России растет, хотя и с отставанием от реальной инфляции, что негативно сказывается на состоянии телекоммуникационной отрасли. Об этом пишет НСН.

По словам Муртазина, тарифы будут меняться в зависимости от региона, учитывая такие факторы, как стоимость оборудования, оптики, электричества и зарплат. Ожидается, что в среднем к концу года подорожание составит около 20%. Однако это не коснется всех регионов, так как изменения происходят не одновременно.

Аналитик отметил, что обещания чиновников о сдерживании цен являются популизмом. Он подчеркнул, что ситуация в телекоммуникациях остается критической: «Телеком живет без денег, сети сыплются. Нельзя говорить о дальнейшем сдерживании цен. По итогам года также будет рост, но этого все равно недостаточно».

В первом полугодии 2026 года тарифы на домашний интернет увеличились на 8-10% по сравнению с концом прошлого года. Например, «Ростелеком» поднял часть тарифов на 60 рублей, а «Эр-Телеком Холдинг» — на 100 рублей. Темпы роста расценок в 2026 году также ускорились по сравнению с предыдущим годом.