Аферисты начали обманывать россиян, заставляя «обновить счета в Центробанке»

Аферисты разработали новую схему обмана, убеждая жертв в утечке их данных и заставляя «обновить счет в Центробанке». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Злоумышленники используют мессенджеры, выдавая себя за работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов. Они информируют жертву о том, что с ее предыдущего места работы произошла утечка персональных и банковских данных.

Аферисты разработали новую схему обмана, убеждая жертв в утечке их данных и заставляя «обновить счет в Центробанке». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Злоумышленники используют мессенджеры, выдавая себя за работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов.

Они информируют жертву о том, что с ее предыдущего места работы произошла утечка персональных и банковских данных.