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А что в кино? «На деревню дедушке-2», «Отпуск на всю голову» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия «На деревню дедушке-2» (Россия). Владик снова проводит лето у деда Юры в деревне, но неожиданно появляется его второй дедушка — бывший дипломат Виктор, который дарит внуку дорогие подарки и увлекает историями о путешествиях, что разжигает между дедами ожесточённое соперничество.

Комедия «Отпуск на всю голову» (Россия). Анна, организатор свадеб, чтобы приободрить больную бабушку, выдаёт коллегу за своего жениха, но всё выходит из-под контроля, когда в дело вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные тайны.

Мультфильм «Колючая и Ушастый» (Великобритания, Люксембург, Франция, Бельгия). Юная ежиха Холли и кролик Уолтер, отец более 50 детей, устав от размеренной жизни, отправляются в незабываемое путешествие, после того как Уолтер теряет память, а Холли идёт на небольшой обман, чтобы осуществить их приключение.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».