75 рязанцев получили штрафы за нарушения правил поведения на воде

С начала года сотрудниками МЧС проведено 680 патрулирований водоемов. По результатам выявленных нарушений оформлено 75 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Отмечается, что в эти выходные сотрудники госинспекции по маломерным судам проведут 16 патрулирований на водных объектах Рязанской области. К патрулированию будут привлекаться спасатели, сотрудники полиции и представители общественных организаций.

75 рязанцев получили штрафы за нарушения правил поведения на воде. Об этом сообщает региональное МЧС.

С начала года сотрудниками МЧС проведено 680 патрулирований водоемов. По результатам выявленных нарушений оформлено 75 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в эти выходные сотрудники госинспекции по маломерным судам проведут 16 патрулирований на водных объектах Рязанской области. К патрулированию будут привлекаться спасатели, сотрудники полиции и представители общественных организаций.