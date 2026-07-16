75 рязанцев получили штрафы за нарушения правил поведения на воде
С начала года сотрудниками МЧС проведено 680 патрулирований водоемов. По результатам выявленных нарушений оформлено 75 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Отмечается, что в эти выходные сотрудники госинспекции по маломерным судам проведут 16 патрулирований на водных объектах Рязанской области. К патрулированию будут привлекаться спасатели, сотрудники полиции и представители общественных организаций.
75 рязанцев получили штрафы за нарушения правил поведения на воде. Об этом сообщает региональное МЧС.
С начала года сотрудниками МЧС проведено 680 патрулирований водоемов. По результатам выявленных нарушений оформлено 75 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей.
Отмечается, что в эти выходные сотрудники госинспекции по маломерным судам проведут 16 патрулирований на водных объектах Рязанской области. К патрулированию будут привлекаться спасатели, сотрудники полиции и представители общественных организаций.