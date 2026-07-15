Возле рязанского ЦПКиО состоится бесплатный обмен вещами

Бесплатный обмен вещами проведут в рамках акции «Жить осознанно и экологично» возле ЦПКиО в Рязани. Мероприятие запланировано на 19 июля с 18.00 до 20.00. Обменять можно будет школьные товары, растения, товары для дома. С правилами можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение 0+.

Возле рязанского ЦПКиО состоится бесплатный обмен вещами. Об этом эковолонтеры сообщили в соцсетях.

Бесплатный обмен вещами проведут в рамках акции «Жить осознанно и экологично» возле ЦПКиО в Рязани. Мероприятие запланировано на 19 июля с 18.00 до 20.00. Обменять можно будет школьные товары, растения, товары для дома.

С правилами можно ознакомиться по ссылке .

Возрастное ограничение 0+.