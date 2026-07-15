Возле рязанского ЦПКиО состоится бесплатный обмен вещами
Бесплатный обмен вещами проведут в рамках акции «Жить осознанно и экологично» возле ЦПКиО в Рязани. Мероприятие запланировано на 19 июля с 18.00 до 20.00. Обменять можно будет школьные товары, растения, товары для дома. С правилами можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение 0+.
Возле рязанского ЦПКиО состоится бесплатный обмен вещами. Об этом эковолонтеры сообщили в соцсетях.
Бесплатный обмен вещами проведут в рамках акции «Жить осознанно и экологично» возле ЦПКиО в Рязани. Мероприятие запланировано на 19 июля с 18.00 до 20.00. Обменять можно будет школьные товары, растения, товары для дома.
С правилами можно ознакомиться по
Возрастное ограничение 0+.