Власти заявили, что мигранты, приезжающие в Россию обязаны приобрести себе телефоны

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что мигрант, который приезжает в Россию, будет обязан приобрести мобильный телефон. «Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой, или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания. Это будет основа», — пояснил Зубов.

Власти заявили, что мигранты, приезжающие в Россию обязаны приобрести себе телефоны. Об этом сообщает РБК.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что мигрант, который приезжает в Россию, будет обязан приобрести мобильный телефон.

«Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой, или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания. Это будет основа», — пояснил Зубов.

По его словам, наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо.