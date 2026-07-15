В селе Шацкого района запустили телемедицинские консультации

Жители села Польное Конобеево Шацкого района могут получать консультации врачей, не выезжая в город. Фельдшерско-акушерский пункт, построенный по модульной технологии, теперь обслуживает более 600 жителей. Особую роль играет телемедицина. Благодаря видеосвязи врачи могут оценить состояние пациента, уточнить диагноз и при необходимости скорректировать лечение. По словам заведующей ФАПом Ольги Малышевой, с момента запуска сервиса уже проведено 102 телемедицинские консультации.

Жители села Польное Конобеево Шацкого района могут получать консультации врачей, не выезжая в город. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Фельдшерско-акушерский пункт, построенный по модульной технологии, теперь обслуживает более 600 жителей.

Особую роль играет телемедицина. Благодаря видеосвязи врачи могут оценить состояние пациента, уточнить диагноз и при необходимости скорректировать лечение.

По словам заведующей ФАПом Ольги Малышевой, с момента запуска сервиса уже проведено 102 телемедицинские консультации. Такая возможность особенно востребована у маломобильных жителей, которым больше не нужно ездить в город для получения консультации специалиста.

Перед онлайн-приемом фельдшер направляет врачу результаты обследований, предварительный диагноз и вопросы по пациенту. Затем в назначенное время консультация проходит в формате видеосвязи.