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В Рязанскую область поставят современные автомобильные и индустриальные масла
В Рязанской области состоялась рабочая встреча представителей промышленных предприятий, профильных министерств и ведомств региона со специалистами «Газпромнефть — смазочные материалы». Участники рассмотрели расширение применения современных отечественных масел и смазок, а также укрепление технологического партнерства.

В Рязанской области состоялась рабочая встреча представителей промышленных предприятий, профильных министерств и ведомств региона со специалистами «Газпромнефть — смазочные материалы». Участники рассмотрели расширение применения современных отечественных масел и смазок, а также укрепление технологического партнерства.

Ранее компания и правительство Рязанской области заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Стороны договорились о расширении поставок автомобильных и индустриальных масел для предприятий агропромышленного комплекса, транспорта, промышленности, коммунального хозяйства и энергетики. Также предусмотрены и другие направления взаимодействия: развитие сервисных решений для повышения эффективности эксплуатации оборудования, проведение образовательных программ для технических специалистов и экспертная поддержка предприятий.

Заместитель министра экономического развития Рязанской области Галина Крутова назвала развитие межрегионального сотрудничества и расширение использования отечественных технологий одним из ключевых факторов укрепления промышленного потенциала региона.

«Партнерство открывает предприятиям Рязанской области доступ к современным высокотехнологичным продуктам и способствует повышению устойчивости экономики», — подчеркнула она.

Как отметил заместитель генерального директора компании Сергей Стародубцев, российская промышленность сегодня ориентирована не только на замещение зарубежной продукции, но и на повышение эффективности производственных процессов.

«Реализация соглашения с правительством Рязанской области позволит расширить применение отечественных технологий на предприятиях региона и повысить надежность их производственных процессов», — заявил он.

В ходе встречи специалисты «Газпромнефть-СМ» представили современные решения для различных отраслей промышленности и обсудили особенности применения продукции, а также определили дальнейшие пути взаимодействия.

Автор фото — Стоян Васев.