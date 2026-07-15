В Рязанской области за сутки поймали четырех пьяных водителей

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области четырех водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Кроме того, еще два автомобилиста отказались пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. Всего за сутки инспекторы ДПС выявили 3752 нарушения Правил дорожного движения, в том числе более 10 нарушений, допущенных водителями грузового транспорта.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области четырех водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще два автомобилиста отказались пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. За это они также привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Всего за сутки инспекторы ДПС выявили 3752 нарушения Правил дорожного движения, в том числе более 10 нарушений, допущенных водителями грузового транспорта.

Также в регионе зарегистрировали 28 ДТП с материальным ущербом.