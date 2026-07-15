В Рязанской области ушел из жизни заслуженный аграрий Владимир Мочилин

13 июля в возрасте 72 лет скончался заслуженный работник сельского хозяйства России Владимир Мочилин. 13 июля в возрасте 72 лет скончался заслуженный работник сельского хозяйства России Владимир Мочилин. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Мочилин занимал руководящие должности в сфере сельского хозяйства. В 1988—1994 годах он работал в объединении «Рязаньсадопитомник», где прошел путь от зоотехника до начальника отдела по производству продукции животноводства. Позже он трудился в управлении сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, а также в ГУП Рязанской области «Рязаньзооветснаб». В 2010—2013 годах работал в региональном Минсельхозе начальником и заместителем начальника отдела развития отраслей животноводства и племенного дела.

13 июля в возрасте 72 лет скончался заслуженный работник сельского хозяйства России Владимир Мочилин. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Мочилин занимал руководящие должности в сфере сельского хозяйства. В 1988—1994 годах он работал в объединении «Рязаньсадопитомник», где прошел путь от зоотехника до начальника отдела по производству продукции животноводства.

Позже он трудился в управлении сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, а также в ГУП Рязанской области «Рязаньзооветснаб». В 2010—2013 годах работал в региональном Минсельхозе начальником и заместителем начальника отдела развития отраслей животноводства и племенного дела.

Владимир Мочилин внес значительный вклад в адаптацию предприятий АПК к новым экономическим условиям.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.