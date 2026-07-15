В Рязанской области пьяный подросток угнал авто и обокрал табачный магазин

Жители рассказали, что около полуночи заметили у кустов на окраине города автомобиль. Раньше в этом месте никто не парковался. Также горожане увидели за рулем подростка. Жители обратились в полицию. Выяснилось, что автомобиль принадлежит 30-летнему местному жителю и 16-летний подросток причастен к угону. Его доставили в отдел. По предварительной информации, злоумышленник вечером с приятелями выпил. После этого подростку «сильно захотелось курить», он отправился в магазин. Житель взломал дверь, похитил сигареты и 19 тысяч из кассы.

В Скопине задержали подростка, причастного к угону автомобиля и краже. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Жители рассказали, что около полуночи заметили у кустов на окраине города автомобиль. Раньше в этом месте никто не парковался. Также горожане увидели за рулем подростка. Жители обратились в полицию.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит 30-летнему местному жителю, а 16-летний подросток причастен к угону. Его доставили в отдел.

По предварительной информации, злоумышленник вечером с приятелями выпил. После этого подростку «сильно захотелось курить», он отправился в магазин. Житель взломал дверь, похитил сигареты и 19 тысяч из кассы. На соседней улице угнал машину.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.