В Рязанской области пройдет рейд по мотоциклистам

В задачи рейда входят: предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта; выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием «прав»; задержание мотоциклов, не поставленных на государственный регистрационный учет. Как отметили в ГАИ, внимание будет направлено на водителей всех видов мототехники (скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов).