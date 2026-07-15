В Рязанской области приостановят движение по мосту через Оку

Движение транспортных средств по наплавному мосту через Оку в районе села Троица Спасского округа приостановят по техническим причинам (корректировка понтонной конструкции переправы в связи с изменением уровня воды). Ограничения будут действовать с 10:30 до 12:30 15 июля.

В Рязанской области приостановят движение по мосту через Оку. Об этом сообщили в соцсетях УСД «ТРАКТ».

Движение транспортных средств по наплавному мосту через Оку в районе села Троица Спасского округа приостановят по техническим причинам (корректировка понтонной конструкции переправы в связи с изменением уровня воды).

Ограничения будут действовать с 10:30 до 12:30 15 июля.