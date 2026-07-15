В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Метеопредупреждение в регионе объявили из-за ветра и грозы. Ветер в регионе может достигать порывов до 12-17 м/с. Местами ожидается гроза. Непогода сохранится до 18:00 16 июля.