В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Метеопредупреждение в регионе объявили из-за ветра и грозы. Ветер в регионе может достигать порывов до 12-17 м/с. Местами ожидается гроза. Непогода сохранится до 18:00 16 июля.
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Метеопредупреждение в регионе объявили из-за ветра и грозы. Ветер в регионе может достигать порывов до 12-17 м/с. Местами ожидается гроза.
Непогода сохранится до 18:00 16 июля.