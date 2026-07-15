В Рязани за сутки произошло два пожара

За минувшие сутки в Рязани произошло два пожара. Первое сообщение поступило 14 июля в 00:27. Загорелся многоквартирный жилой дом. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Позже, в 07:14, в городе произошло возгорание автомобиля. Его тушили 4 человека и 2 единицы техники. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра.

За минувшие сутки в Рязани произошло два пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Первое сообщение поступило 14 июля в 00:27. Загорелся многоквартирный жилой дом. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Позже, в 07:14, в городе произошло возгорание автомобиля. Его тушили 4 человека и 2 единицы техники. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра.

Информация о причинах возгораний и пострадавших не уточняется.