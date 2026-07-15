В Рязани может появиться мемориал в честь пропавших без вести на СВО

Проект под названием «Земля памяти» предполагает установку капсул с землёй из ЛНР и ДНР, Запорожья, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей. Его могут разметить на Богородском кладбище или площади Маргелова.

В Рязани может появиться мемориал в честь пропавших без вести на СВО. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Проект под названием «Земля памяти» предполагает установку капсул с землёй из ЛНР и ДНР, Запорожья, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей.

Его могут разметить на Богородском кладбище или площади Маргелова.