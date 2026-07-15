В Рязани курьер украл велосипед у медработницы

Инцидент произошел на улице Пирогова. В полиции обратилась 45-летняя работница местной больницы и сообщила, что у нее пропал велосипед. Она рассказала, что вернувшись с прогулки, оставила велосипед у подъезда, чтобы подняться в квартиру и доделать срочное дело. Велосипед остался у подъезда без какой-либо защиты. Через полчаса рязанка спустилась на улицу, чтобы поднять велосипед в жилище, но велосипеда на месте не было.

В Рязани курьер украл велосипед у медработницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел на улице Пирогова. В полиции обратилась 45-летняя работница местной больницы и сообщила, что у нее пропал велосипед. Она рассказала, что вернувшись с прогулки, оставила велосипед у подъезда, чтобы подняться в квартиру и доделать срочное дело. Велосипед остался у подъезда без какой-либо защиты. Через полчаса рязанка спустилась на улицу, чтобы поднять велосипед в жилище, но велосипеда на месте не было.

Оперативники опросили местных жителей и нашли людей, которые видели, что в период кражи к дому подъезжал курьер доставки продуктов. Рязанцы запомнили цифры номера на ярком ящике доставщика.

Полицейские установили, что доставку заказа осуществил 37-летний рязанец. Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину. У него дома с балкона изъяли украденный велосипед.

Мужчина рассказал, что устроился доставщиком и был вынужден одолжить велосипед у товарища. Но у дома на улице Пирогова заметил незащищенный велосипед и решил украсть его.