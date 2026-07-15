В России с 1 сентября введут автоштрафы за продажу просроченных продуктов

С 1 сентября российские магазины начнут получать автоматические штрафы за продажу просроченных продуктов. Система будет автоматически фиксировать случаи продажи просроченной продукции в обход разрешительного режима на кассе. После этого сформированный проект постановления направят в контролирующий орган, а затем — в личный кабинет организации на портале «Госуслуги». После подтверждения нарушения продавцу назначат штраф.

С 1 сентября российские магазины начнут получать автоматические штрафы за продажу просроченных продуктов. Об этом РИА Новости сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки «Честный знак» — Михаил Дубин.

По его словам, нововведение в первую очередь коснется продуктов питания и других товаров, для которых установлен срок годности.

Система будет автоматически фиксировать случаи продажи просроченной продукции в обход разрешительного режима на кассе. После этого сформированный проект постановления направят в контролирующий орган, а затем — в личный кабинет организации на портале «Госуслуги». После подтверждения нарушения продавцу назначат штраф.

Кроме того, Росздравнадзор предложил распространить механизм автоматических штрафов и на фармацевтическую отрасль. В ЦРПТ заявили, что готовы технически реализовать такую возможность, если соответствующее решение примут на государственном уровне.