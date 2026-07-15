В России пенсионный возраст может увеличиться на пять лет

Экономист Александр Разуваев поделился своим мнением о данной ситуации, отметив, что основным фактором является рождаемость в стране. «В Советском Союзе на одного пенсионера приходилось восемь работающих, сейчас — два», — подчеркнул он. Разуваев считает, что в будущем государству будет сложно выплачивать пенсии, и повышение пенсионного возраста будет оправдано ростом продолжительности жизни. По его мнению, добавление еще пяти лет к пенсионному возрасту вполне вероятно.

В России может увеличиться пенсионный возраст на пять лет для мужчин и женщин. Об этом пишет «Абзац».

Экономист Александр Разуваев поделился своим мнением о данной ситуации, отметив, что основным фактором является рождаемость в стране.

«В Советском Союзе на одного пенсионера приходилось восемь работающих, сейчас — два», — подчеркнул он.

Разуваев считает, что в будущем государству будет сложно выплачивать пенсии, и повышение пенсионного возраста будет оправдано ростом продолжительности жизни. По его мнению, добавление еще пяти лет к пенсионному возрасту вполне вероятно.