В поликлинике больницы № 4 в Рязани запущен новый флюорограф

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в поликлинике больницы № 4 установили современный цифровой флюорограф. Оборудование предназначено для ранней диагностики бронхолёгочных заболеваний. Новый аппарат передает точное и чёткое изображение при минимальной лучевой нагрузке. Обследование уже прошли более 200 пациентов. Помещение, где установлен флюорограф, отремонтировано и соответствует нормативам.