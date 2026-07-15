В ОП назвали ориентировочный размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Такой прогноз ТАСС озвучил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, официальный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце 2026 года, ориентировочно в ноябре-декабре.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Такой прогноз ТАСС озвучил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, официальный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце 2026 года, ориентировочно в ноябре-декабре.

Машаров отметил, что прогноз основан на ожиданиях Минэкономразвития и оценках экспертов.

Эксперт напомнил, что МРОТ влияет не только на уровень заработной платы, но и на расчет больничных, пособий и других социальных выплат. При этом регионы могут устанавливать собственный минимальный размер оплаты труда, если он не ниже федерального.

В настоящее время федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц.