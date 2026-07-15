В Новосибирске 10-летний мальчик погиб от удара током

В Новосибирске 10-летний мальчик погиб после удара электрическим током. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, вечером 13 июля ребенок гулял возле одного из домов на улице Станичной в Дзержинском районе. Мальчик прикоснулся к водосточной трубе, которая находилась под электрическим напряжением, и получил удар током. От полученных травм он скончался на месте.

В Новосибирске 10-летний мальчик погиб после удара электрическим током. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 13 июля ребенок гулял возле одного из домов на улице Станичной в Дзержинском районе. Мальчик прикоснулся к водосточной трубе, которая находилась под электрическим напряжением, и получил удар током. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые судебные экспертизы.