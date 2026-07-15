В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 15 июля

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 15 июля. Средства противовоздушной обороны, как утверждает Минобороны, за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера. По информации ведомства, наибольшие потери ВСУ за сутки зафиксированы в зоне ответственности группировки войск «Восток», где, по заявлению Минобороны, они составили свыше 465 военнослужащих.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 15 июля.

По данным ведомства, подразделения российских группировок войск продолжили выполнение боевых задач на нескольких направлениях. За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства противовоздушной обороны, как утверждает Минобороны, за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера.

По информации ведомства, наибольшие потери ВСУ за сутки зафиксированы в зоне ответственности группировки войск «Восток», где, по заявлению Минобороны, они составили свыше 465 военнослужащих.