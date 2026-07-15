В Магаданской области медведь насмерть загрыз мужчину

В Магаданской области следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины после нападения медведя. По данным ведомства, трагедия произошла 15 июля на окраине поселка Ола. На месте происшествия следователи и криминалисты обнаружили тело 62-летнего мужчины с рваными ранами, характерными для нападения дикого животного, в том числе медведя. В СК также сообщили, что на месте были обнаружены следы, похожие на медвежьи. Следователи опубликовали соответствующие фотографии.

В Магаданской области следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины после нападения медведя. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным ведомства, трагедия произошла 15 июля на окраине поселка Ола. На месте происшествия следователи и криминалисты обнаружили тело 62-летнего мужчины с рваными ранами, характерными для нападения дикого животного, в том числе медведя.

В СК также сообщили, что на месте были обнаружены следы, похожие на медвежьи. Следователи опубликовали соответствующие фотографии.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. Кроме того, перед министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области поставлен вопрос об отлове и обезвреживании дикого животного.

Фото: СУ СК России по Магаданской области.