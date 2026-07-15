В Ленобласти на видео попал самокатчик, спокойно проехавший мимо погибшего

В Кудрово Всеволожского района Ленинградской области очевидцы сняли на видео момент, как мужчина на самокате проехал мимо места смертельного происшествия. Кадры появились в соцсетях. По предварительной информации, погибший самокатчик совершил неудачный маневр, потерял управление и ударился головой при падении. От полученных травм мужчина скончался. На опубликованных кадрах видно, как другой самокатчик спокойно проезжает рядом с местом трагедии и продолжает свой путь. Поведение мужчины удивило очевидцев.

В Кудрово Всеволожского района Ленинградской области очевидцы сняли на видео момент, как мужчина на самокате проехал мимо места смертельного происшествия. Кадры появились в соцсетях.

По предварительной информации, погибший самокатчик совершил неудачный маневр, потерял управление и ударился головой при падении. От полученных травм мужчина скончался.

На месте работают экстренные службы, тело погибшего было накрыто.

На опубликованных кадрах видно, как другой самокатчик спокойно проезжает рядом с местом трагедии и продолжает свой путь. Поведение мужчины удивило очевидцев.