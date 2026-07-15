В Кремле заявили о готовности США продолжить посредничество по Украине

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности продолжить посредничество по Украине после разрешения собственных текущих проблем. «Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования», — заявил Песков журналистам. Он указал, что это касается прежде всего кризиса в Персидском заливе, где ситуация продолжает деградировать.

В Кремле заявили о готовности США продолжить посредничество по Украине. Об этом 15 июля сообщило РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности продолжить посредничество по Украине после разрешения собственных текущих проблем.

«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования», — заявил Песков журналистам.

Он указал, что это касается прежде всего кризиса в Персидском заливе, где ситуация продолжает деградировать.