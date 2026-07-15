В Госдуме рассказали о возможном подорожании и дефиците жилья

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предупредила о возможной стагнации рынка жилья в России без мер поддержки для семей. Объем строительных работ снижается пятый месяц подряд, а темпы ввода жилья замедляются. Разворотнева отметила, что около 70% жилья не распродается из-за высоких ставок и недостатка льготной ипотеки. Снижение ставки до 10-12% могло бы оживить рынок, однако нехватка жилья экономкласса негативно сказывается на покупателях. Она подчеркнула, что правительство должно предотвратить банкротство застройщиков. Выделенные 300 млрд на субсидирование ставок недостаточны, а сокращение новых проектов приводит к дефициту предложений и возможному росту цен.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предупредила о возможной стагнации рынка жилья в России, если правительство не примет меры поддержки для семей, а не для застройщиков. По данным Росстата, объем строительных работ снижается уже пятый месяц подряд, а темпы ввода жилья в эксплуатацию замедляются. Высокие ставки и рост стоимости строительства создают серьезные проблемы для девелоперов.

Разворотнева отметила, что около 70% жилья, по данным Дом. рф, не распродается, что связано с ключевой ставкой и количеством получателей льготной ипотеки. Она подчеркнула, что снижение ставки до 10-12% может привести к оживлению рынка. Однако сейчас наблюдается нехватка жилья экономкласса, что негативно сказывается на покупателях.

По словам Разворотневой, основная задача правительства — предотвратить банкротство застройщиков. Несмотря на выделенные 300 млрд рублей на субсидирование процентной ставки, этого недостаточно. Сокращение новых проектов ведет к дефициту предложений, особенно в Москве, что может привести к росту цен на жилье. Она призвала правительство к новым мерам поддержки, иначе рынок ожидает дальнейшая стагнация.