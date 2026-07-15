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В Госдуме призвали к ударам по центрам принятия решений на Украине
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал к ударам по центрам принятия решений на Украине для скорейшего завершения СВО. «Нам нужно только одно — делать все для фронта, все для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников», — отметил Журавлев. Он также сделал прогноз, согласно которому, если военная помощь Киеву со стороны НАТО прекратится, Украина сможет продолжать боевые действия еще как минимум год.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал к ударам по центрам принятия решений на Украине для скорейшего завершения СВО. Его заявления передает «Газета.Ru».

"Нам нужно только одно — делать все для фронта, все для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников", — отметил Журавлев.

Он также сделал прогноз, согласно которому, если военная помощь Киеву со стороны НАТО прекратится, Украина сможет продолжать боевые действия еще как минимум год.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал мнение о том, что Зеленского «уберут» в конце процесса ликвидации страны, так как он обладает слишком большим количеством компромата.