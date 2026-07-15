В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке

Меры предусматривают расширение аренды жилья ниже рыночной стоимости. Депутат Владимир Кошелев рассказал, что такой услугой смогут воспользоваться многодетные семьи и граждане с низким доходом, которые не могут взять ипотеку и пройти социальный курс. Отмечается, что договор с арендатором будет бессрочным и перейдет по наследству. На весь срок аренды будет предоставлена временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, разница будет субсидироваться регионом или губернатором.

В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке. Об этом сообщает «Газета. ру».

Меры предусматривают расширение аренды жилья ниже рыночной стоимости.

Депутат Владимир Кошелев рассказал, что такой услугой смогут воспользоваться многодетные семьи и граждане с низким доходом, которые не могут взять ипотеку и пройти социальный курс.

Отмечается, что договор с арендатором будет бессрочным и перейдет по наследству. На весь срок аренды будет предоставлена временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, разница будет субсидироваться регионом или губернатором.