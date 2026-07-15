В ГКБ № 11 Рязани начали использовать новый метод диализа в ночное время

В Городской клинической больнице № 11 внедрили новый метод автоматизированного перитонеального диализа. Эта технология позволяет пациентам с хронической почечной недостаточностью проходить лечение ночью, что освобождает их от необходимости делать процедуры в течение дня. В отделении гемодиализа начали использовать специальные аппараты — циклеры. Перед тем как начать работать с новым оборудованием, врачи и медсестры прошли обучение и освоили все необходимые навыки. Теперь пациенты могут проводить диализ во время сна. Раньше им приходилось менять раствор четыре раза в день, что ограничивало их свободу. С новым методом процедура выполняется автоматически, и утром пациент просто отключает аппарат и продолжает свой день без забот о лечении.

В Городской клинической больнице № 11 внедрили новый метод автоматизированного перитонеального диализа. В пресс-службе минздрава отметили, что эта технология позволяет пациентам с хронической почечной недостаточностью проходить лечение ночью, что освобождает их от необходимости делать процедуры в течение дня.

В отделении гемодиализа начали использовать специальные аппараты — циклеры. Перед тем как начать работать с новым оборудованием, врачи и медсестры прошли обучение и освоили все необходимые навыки.

Теперь пациенты могут проводить диализ во время сна. Раньше им приходилось менять раствор четыре раза в день, что ограничивало их свободу. С новым методом процедура выполняется автоматически, и утром пациент просто отключает аппарат и продолжает свой день без забот о лечении.

«Это большой шаг вперед для наших пациентов. Мы хотим, чтобы они могли вести активную жизнь, не отвлекаясь на процедуры», — сказала заведующая отделением гемодиализа Валерия Юзефович.