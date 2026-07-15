В центре Рязани закроют одну полосу движения

Из-за аварийного ремонта участка теплосетей на улице Свободы с 13.00 15 июля до 23.00 19 июля ограничат движение транспорта по одной полосе в сторону улицы Ленина от пересечения с улицей Садовой до пересечения с улицей Полонского. На время проведения ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огородят. Городской пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме: троллейбусы маршрутов №№ 3, 10 при движении от площади Ленина на участке пути между остановками «Библиотека имени Горького» и «Мясокомбинат» будут следовать (в прямом и обратном направлениях) по улицам Ленина, Есенина, далее — по маршрутам.

В центре Рязани закроют одну полосу движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за аварийного ремонта участка теплосетей на улице Свободы с 13.00 15 июля до 23.00 19 июля ограничат движение транспорта по одной полосе в сторону улицы Ленина от пересечения с улицей Садовой до пересечения с улицей Полонского.

На время проведения ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огородят.

Городской пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме: