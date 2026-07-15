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Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия готова заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. «Я думаю, что он (президент России Владимир Путин — ред.) готов заключить сделку. И скоро», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия готова заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что он (президент России Владимир Путин — ред.) готов заключить сделку. И скоро», — сказал Трамп.

Других подробностей о возможных условиях или сроках предполагаемого соглашения американский президент не привел.