Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия готова заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. «Я думаю, что он (президент России Владимир Путин — ред.) готов заключить сделку. И скоро», — сказал Трамп.