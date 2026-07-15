Стала известна температура воды в Оке в черте Рязани
По данным синоптиков, температура воды в Оке в районе Рязани сейчас не превышает 20 °C. Отметим, что оптимальной для большинства здоровых людей считается вода от 20 °C до 25 °C.
Стала известна температура воды в Оке в черте Рязани. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, температура воды в Оке в районе Рязани сейчас не превышает 20 °C.
Отметим, что оптимальной для большинства здоровых людей считается вода от 20 °C до 25 °C.