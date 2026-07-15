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Сотрудники ГАИ проведут рейд в Рязанской области
В среду, 15 июля, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Отмечается, что рейд будет направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.

В среду, 15 июля, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что рейд будет направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.