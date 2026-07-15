SHOT: в халве российского производителя нашли тяжелый металл кадмий

В халве, произведенной «Азовской кондитерской фабрики», нашли опасный металл кадмий. Об этом сообщает издание Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT. Белорусский Госсаннадзор забраковал партию подсолнечной халвы, которая была изготовлена 28 февраля 2026 года. Проверке подверглись пачки весом 350 граммов. Также отмечается, что кадмий может накапливаться в организме и негативно сказываться на здоровье, повреждая почки и кости. В Белоруссии продажу этой опасной халвы уже остановили.