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Рязанская область вошла в число лидеров по поддержке женщин-экспортеров
Рязанская область заняла II место во всероссийском конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Итоги четвертого сезона премии подвели на торжественной церемонии в Совете Федерации РФ, сообщили в Агентстве развития бизнеса Рязанской области. Конкурс ежегодно проводится Совфедом РФ, Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ. РФ) и Школой управления «Сколково» для выявления лучших региональных практик и поддержки малого и среднего бизнеса на зарубежных рынках.

Рязанская область заняла II место во всероссийском конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Итоги четвертого сезона премии подвели на торжественной церемонии в Совете Федерации РФ, сообщили в Агентстве развития бизнеса Рязанской области.

Конкурс ежегодно проводится Совфедом РФ, Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ. РФ) и Школой управления «Сколково» для выявления лучших региональных практик и поддержки малого и среднего бизнеса на зарубежных рынках.

Рязанский регион вошел в число лидеров в номинации «Креативное вовлечение», в которой представлял деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области», нацеленного в том числе на вовлечение женщин-предпринимателей в экспортную деятельность. Форум проходит ежегодно в августе-сентябре.

Организаторами мероприятия являются Агентство развития бизнеса Рязанской области при поддержке регионального правительства. Как отметила заместитель председателя областного правительства Юлия Швакова, «Дни международного бизнеса в Рязанской области» — ключевое экономическое событие региона, направленное на развитие экспорта и поиск зарубежных партнеров. Ежегодное событие традиционно включает пленарные сессии, мастер-классы и биржу деловых контактов.

«В прошлом году на мероприятии собрались более 300 участников из 12 стран мира, в том числе послы иностранных государств, представители международных инвестиционных компаний, Российско-китайской гильдии коммерции, Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. В рамках форума состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие более 170 женщин-предпринимателей. „Дни международного бизнеса“ — часть комплексной системы продвижения экспорта в области. Благодарю организаторов конкурса за высокую оценку наших усилий, а также за методическую помощь и богатый набор инструментов, который мы можем использовать для поддержки экспортеров», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Фото: личная страница Юлии Шваковой.