Рязанку осудили за долги по алиментам

По данным суда, женщина уклонялась от выплат на двоих детей — задолженность превысила 268 тысяч рублей. Суд признал её виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ее приговорили к 6 месяцам исправительных работ. Также 5% ее зарплаты будут удерживаться в доход государства. Приговор вступил в силу.