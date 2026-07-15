Рязанке через суд вернули право на пенсию по потере кормильца

Прокуратура Железнодорожного района Рязани защитила права 21-летней местной жительницы. Девушка обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении выплаты. Однако ей отказали, сославшись на то, что она осуществляет трудовую деятельность и получает собственный доход. Прокуратура установила, что при принятии решения не был учтен важный факт: на момент смерти отца работодатель еще не выплачивал девушке заработную плату, поэтому отказ был признан необоснованным.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани защитила права 21-летней местной жительницы, которой незаконно отказали в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Девушка обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении выплаты. Однако ей отказали, сославшись на то, что она осуществляет трудовую деятельность и получает собственный доход.

Прокуратура установила, что при принятии решения не был учтен важный факт: на момент смерти отца работодатель еще не выплачивал девушке заработную плату, поэтому отказ был признан необоснованным.

Прокурор обратился в суд с иском о признании решения отделения фонда незаконным.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Права заявительницы на получение мер государственной поддержки восстановлены.