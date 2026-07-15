Рязанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями
Рязанка Полина Иващенко завоевала серебро на чемпионате России по лёгкой атлетике для спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата. Соревнования прошли в Челябинске, награду Иващенко получила в дисциплине метания булавы.
Рязанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает региональное минспорта.
Рязанка Полина Иващенко завоевала серебро на чемпионате России по лёгкой атлетике для спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата.
Соревнования прошли в Челябинске, награду Иващенко получила в дисциплине метания булавы.
Фото: региональное минспорта.