Рязанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями

Рязанка Полина Иващенко завоевала серебро на чемпионате России по лёгкой атлетике для спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата. Соревнования прошли в Челябинске, награду Иващенко получила в дисциплине метания булавы.

Рязанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает региональное минспорта.

Рязанка Полина Иващенко завоевала серебро на чемпионате России по лёгкой атлетике для спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата.

Соревнования прошли в Челябинске, награду Иващенко получила в дисциплине метания булавы.

Фото: региональное минспорта.