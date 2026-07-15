Рязанка выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Отмечается, что жительница Рязани купила три билета вечером за просмотром фильма, и один из них оказался выигрышным. Женщина доверилась автоматическому выбору чисел, комбинации в билетах не смотрела. О выигрыше узнала из уведомления в приложении. Рязанка планирует потратить деньги на однокомнатную квартиру и автомобиль.

Рязанка выиграла в лотерею пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Отмечается, что жительница Рязани купила три билета вечером за просмотром фильма, и один из них оказался выигрышным. Женщина доверилась автоматическому выбору чисел, комбинации в билетах не смотрела. О выигрыше узнала из уведомления в приложении. Рязанка планирует потратить деньги на однокомнатную квартиру и автомобиль. Уточняется, что ранее женщина выигрывала в лотерее полмиллиона рублей. Тогда средства ушли на частичное погашение ипотеки.