Рязанцы заметили провал в тротуаре на улице Лево-Лыбедская

По словам очевидцев, провал образовался на дороге к улице Николодворянская. В администрации ответили на жалобу, отметив, что запрос информации уже отправлен. «До конца недели вернемся с ответом», — говорится в сообщении.

Рязанцы заметили провал в тротуаре на улице Лево-Лыбедская. Об этом сообщили в комментариях под постами Павла Малкова в соцсетях.

По словам очевидцев, провал образовался на дороге к улице Николодворянская.

В администрации ответили на жалобу, отметив, что запрос информации уже отправлен.

«До конца недели вернемся с ответом», — говорится в сообщении.