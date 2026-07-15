Рязанцы заметили густой дым в районе бывшего Станкозавода
В районе бывшего Станкозавода в Рязани очевидцы заметили густой дым. Об этом РЗН. Инфо сообщили местные жители. На кадрах, которые местные жители прислали в редакцию, видно, как из трубы идет плотный дым.
В районе бывшего Станкозавода в Рязани очевидцы заметили густой дым. Об этом РЗН. Инфо сообщили местные жители.
На кадрах, которые местные жители прислали в редакцию, видно, как из трубы идет плотный дым.
Что стало причиной появления дыма, пока неизвестно. Официальной информации о происходящем не поступало.