Рязанцы заметили густой дым в районе бывшего Станкозавода

В районе бывшего Станкозавода в Рязани очевидцы заметили густой дым. Об этом РЗН. Инфо сообщили местные жители. На кадрах, которые местные жители прислали в редакцию, видно, как из трубы идет плотный дым.