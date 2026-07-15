Рязанцы выразили беспокойство за детей, играющих на недостроенной площадке

Рязанцы выразили обеспокоенность по поводу детей, играющих на недостроенной площадке в сквере 50-летия Октября. Об этом сообщили в соцсетях. По словам местных жителей, несмотря на установленное ограждение, родители продолжают приводить своих детей на площадку, где работы еще не завершены. В некоторых местах отсутствует безопасное покрытие, и территория не готова к эксплуатации. Родителей призывали быть внимательнее и не допускать детей на площадку до ее официального открытия, чтобы избежать возможных травм.

Рязанцы выразили обеспокоенность по поводу детей, играющих на недостроенной площадке в сквере 50-летия Октября. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам местных жителей, несмотря на установленное ограждение, родители продолжают приводить своих детей на площадку, где работы еще не завершены. В некоторых местах отсутствует безопасное покрытие, и территория не готова к эксплуатации.

Родителей призывали быть внимательнее и не допускать детей на площадку до ее официального открытия, чтобы избежать возможных травм.