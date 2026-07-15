Рязанцам рассказали о действиях в случае включения сирены оповещения

Жителям региона напомнили, что при включении сирены необходимо укрыться в помещении и покинуть улицу. В квартире необходимо отойти от окон и зайти в самое безопасное место (коридор, ванная комната); «Ничего не снимайте и не публикуйте: уберите телефон, не подходите к окнам и тем более не выходите на улицу для съёмки», — отметили в опергруппе.

Рязанцам рассказали о действиях в случае включения сирены оповещения. Об этом сообщает региональная опергруппа.

Жителям региона напомнили, что при включении сирены необходимо укрыться в помещении и покинуть улицу. В квартире необходимо отойти от окон и зайти в самое безопасное место (коридор, ванная комната).

«Ничего не снимайте и не публикуйте: уберите телефон, не подходите к окнам и тем более не выходите на улицу для съёмки», — отметили в опергруппе.