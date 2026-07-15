Рязанцам назвали вакансии с зарплатой выше 150 тысяч рублей

В Рязани в июле больше всего готовы платить начальнику юридического отдела. Кандидату предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. На втором месте — вакансия директора магазина в крупной розничной сети. Будущему сотруднику обещают зарплату от 120 до 160 тысяч рублей, премии и медицинскую страховку. На третьем месте — вакансия автоэлектрика. Кандидату предлагают 100 тысяч рублей в месяц.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Рязани. Соответствующую информацию предоставили в SuperJob.

По данным сервиса, в Рязани в июле больше всего готовы платить начальнику юридического отдела. Кандидату предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

На втором месте — вакансия директора магазина в крупной розничной сети. Будущему сотруднику обещают зарплату от 120 до 160 тысяч рублей, премии и медицинскую страховку.

На третьем месте — вакансия автоэлектрика. Кандидату предлагают 100 тысяч рублей в месяц.

Также в рейтинг попала вакансия помощника машиниста тепловоза с зарплатой в 100 тысяч. Работодатель обещает полис ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку.

Замыкает список вакансия токаря-фрезеровщика на заводе, который специализируется на переработке цветного металла. Ему обещают от 90 тысяч рублей в месяц и премии.