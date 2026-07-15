Рязанцам напомнили о соблюдении правил комендантского часа

С 1 мая по 30 сентября в Рязанской области действует комендантский час для несовершеннолетних — с 23:00 до 06:00 следующих суток. По данным полиции, мера направлена на защиту детей и подростков от противоправных действий, как со стороны самих несовершеннолетних, так и в их отношении в вечернее и ночное время. «Уважаемые родители и законные представители! Не оставляйте детей без присмотра на продолжительное время, контролируйте их местонахождение в вечернее и ночное время, организуйте безопасный досуг ребенка и объясняйте риски, связанные с несоблюдением действующих ограничений», — заявили в полиции.

Рязанцам напомнили о соблюдении правил комендантского часа. Об этом сообщает региональное МВД.

С 1 мая по 30 сентября в Рязанской области действует комендантский час для несовершеннолетних — с 23:00 до 06:00 следующих суток.

По данным полиции, мера направлена на защиту детей и подростков от противоправных действий, как со стороны самих несовершеннолетних, так и в их отношении в вечернее и ночное время.

«Уважаемые родители и законные представители! Не оставляйте детей без присмотра на продолжительное время, контролируйте их местонахождение в вечернее и ночное время, организуйте безопасный досуг ребенка и объясняйте риски, связанные с несоблюдением действующих ограничений», — заявили в полиции.

В ведомстве уточнили, что комендантский час — это не ограничение свободы, а мера заботы о безопасности подрастающего поколения.